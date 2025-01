China efectua operações perto de ilhas cuja soberania disputa com o Japão

Uma frota de barcos da Guarda Costeira chinesa fez hoje patrulhas nas águas próximas das ilhas Diaoyu, conhecidas como Senkaku no Japão e cuja soberania é reivindicada pela China, um acto que já anteriormente suscitou tensões com Tóquio.

Numa breve declaração na sua conta oficial na rede social Wechat, a Guarda Costeira chinesa anunciou que a Flotilha 1302 efectuou patrulhas nas "águas territoriais chinesas perto das ilhas Diaoyu" para "proteger" o seu direito à navegação "de acordo com a lei".

Em ocasiões anteriores, os porta-vozes da Guarda Costeira chinesa afirmaram que as Ilhas Diaoyu e os ilhéus adjacentes são "território inerente" da China e reiteraram que a Guarda Costeira continuará a realizar atividades de aplicação da lei para proteger a soberania nas águas que consideram estar sob sua jurisdição.

O conflito em torno das ilhas Diaoyu/Senkaku, confiscadas pelo Japão após a guerra de 1894-1895 com a China, intensificou-se nos últimos anos, especialmente desde que o Japão nacionalizou as terras de três das ilhas, em Setembro de 2012.

Situadas no mar do Leste da China, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Taiwan, que também reclama a sua soberania, estas ilhas desabitadas cobrem uma área de cerca de sete quilómetros quadrados e presume-se que as suas águas adjacentes contenham importantes depósitos de petróleo e gás.

Nos últimos meses, as relações sempre tensas entre a China e o Japão foram agravadas por incidentes no arquipélago, como a expulsão, em dezembro, de um barco de pesca japonês pela guarda costeira chinesa e a entrada de dois navios do gigante asiático em águas administradas por Tóquio, em Outubro.