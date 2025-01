UE e Jordânia assinam parceria que inclui financiamento para Amã

A União Europeia (UE) e a Jordânia assinaram hoje uma parceria estratégica que inclui um pacote financeiro de três mil milhões de euros para Amã no período 2025-2027.

O pacote financeiro inclui uma verba de 640 milhões de euros em subvenções, outra de 1,4 mil milhões de euros para investimentos adicionais e ainda um milhão de euros de assistência macrofinanceira, segundo um comunicado da Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen.

A parceria estratégia, que visa reforçar os laços entre a UE e Amã assentes num acordo de associação, é alicerçada em pilares como o reforço da cooperação nos domínios da segurança e defesa, do apoio a refugiados e migrantes e das relações políticas, indicou ainda o executivo comunitário.

O acordo foi assinado entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o rei Abdullah II, da Jordânia, que se deslocou a Bruxelas.

"A Jordânia é um parceiro fundamental para a Europa no Médio Oriente e no Mediterrâneo, constituindo um pilar da estabilidade regional", referiu Von der Leyen, citada no comunicado, acrescentando que "com as atuais mudanças geopolíticas e as crescentes crises na região, o reforço da parceria UE-Jordânia é a decisão certa no momento certo".

Está ainda prevista a realização de uma cimeira UE-Jordânia a cada dois anos.