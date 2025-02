FBI processa Governo por identificar envolvidos em investigações a Trump

Agentes do FBI que participaram em investigações relacionadas com o Presidente Donald Trump apresentaram uma ação judicial contra a tentativa do Departamento de Justiça de desenvolver uma lista de funcionários envolvidos nestas operações, por temerem despedimentos em massa.

A ação coletiva, apresentada terça-feira num tribunal federal em Washington, procura a interrupção imediata dos planos do Departamento de Justiça para compilar uma lista de investigadores que participaram nas investigações do motim de 06 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA, bem como a posse de documentos confidenciais por parte de Trump na sua propriedade em Mar-a-Lago, na Florida.

O processo citado pela agência Associated Press (AP) refere que Trump, durante a campanha eleitoral, declarou "repetidamente que personificaria 'a vingança' ou 'a retribuição', para aqueles a quem chamou 'reféns políticos', pelas suas ações durante o ataque de 06 de janeiro".

Os agentes alegam que "o próprio ato de compilar listas de pessoas que trabalharam em questões que incomodaram Donald Trump é de natureza retaliativa, com a intenção de intimidar os agentes do FBI e outros funcionários e desencorajá-los de relatar qualquer má conduta futura por parte de Donald Trump e os seus agentes".

A acusação refere ainda a demissão, na semana passada, de procuradores da equipa do procurador especial Jack Smith pelo Departamento de Justiça ,como prova de que o esforço para compilar a lista está enraizado no desejo de retaliação.

"Donald Trump fez repetidas declarações públicas sobre a sua intenção de se vingar de pessoas que considera desleais para com ele, simplesmente executando os seus deveres na investigação de atos incitados por ele e de pessoas leais a ele", pode ler-se na queixa.

"Independentemente do que a administração Trump acredita sobre a filiação política dos queixosos, acredita claramente que as pessoas que estiveram envolvidas na investigação e acusação dos casos de 06 de Janeiro e Mar-a-Lago não estão suficientemente filiadas politicamente em Donald Trump para terem o direito de manter os seus empregos", acrescentam.

A associação que representa milhares de agentes do FBI já tinha apelado na segunda-feira aos líderes do Congresso que protejam os empregos dos funcionários que estão em risco de ser punidos ou eventualmente despedidos por terem estado envolvidos nas investigações a Trump.

A carta da Associação de Agentes do FBI, que representa os interesses de mais de 14.000 agentes no ativo e reformados, surgiu na sequência das notícias de que dão conta que milhares de funcionários foram convidados no fim de semana a preencher um questionário detalhado sobre o seu envolvimento nas investigações ao ataque ao Capitólio.

Separadamente, também na segunda-feira, os democratas do Comité Judicial do Senado escreveram a Patel e Pam Bondi,- escolhidos por Trump para dirigir o FBI e o Departamento de Justiça, respetivamente - para manifestar "graves preocupações" sobre os esforços para escrutinar, reatribuir e remover funcionários de carreira e exigir uma série de comunicações internas sobre os seus planos para abalar as agências.