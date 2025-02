ONU anuncia retoma da compra de ajuda alimentar dos EUA através da USAID

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) anunciou hoje o fim da suspensão provisória sobre a compra de alimentos através da agência norte-americana USAID, atualmente sob escrutínio da nova administração Trump.

Numa publicação na rede social X, o PMA confirmou que "a recente pausa relativa à assistência alimentar em espécie ao PMA (adquirida a agricultores norte-americanos com fundos do Título II) foi revogada".

O chamado Título II da Lei de Alimentos para a Paz (Título II) é um modelo de financiamento tradicionalmente utilizado para fornecer bens alimentares adquiridos nos Estados Unidos a beneficiários em situação de insegurança alimentar no estrangeiro.

O fim da suspensão implica "a retoma das compras e entregas de alimentos ao abrigo dos acordos existentes da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional)" e permitirá à agência da ONU continuar a trabalhar com as ONG parceiras, "que desempenham um papel vital na distribuição de assistência alimentar de emergência às pessoas afetadas por guerras, inundações, secas e outros desastres em todo o mundo".

"O PMA continua a trabalhar em estreita colaboração com os seus homólogos norte-americanos e com todos os nossos dadores para garantir uma assistência alimentar de emergência constante e ininterrupta nos pontos críticos de fome, incluindo o Sudão, o Sudão do Sul, Gaza, o Haiti e outras áreas em crise", concluiu a agência da ONU.