Jovens da UE queixam-se de custo de vida e de desinformação

A maior parte dos jovens da União Europeia (UE 40%) considera o aumento do custo de vida como uma preocupação de futuro e 76% dizem já ter sido expostos a desinformação, divulga o Eurobarómetro.

De acordo com um inquérito Eurobarómetro feito a jovens com idades entre os 16 e os 30 anos, depois do custo de vida, em segundo lugar na tabela das preocupações juvenis portuguesas estão a situação económica e a criação de emprego (PT35%, UE 31%), seguindo-se o ambiente e alterações climáticas (PT 33%, UE 33%).

A educação e formação (PT28%, UE 27%) e proteção e providência sociais (PT23%, UE29%) era as restantes opções de resposta no questionário sobre prioridades políticas da UE para os próximos cinco anos.

A grande maioria dos jovens portugueses (81%) considera já ter estado exposta à desinformação e às notícias falsas, com a média europeia nos 76%, segundo o Eurobarómetro.

No que respeita às fontes de informação, a televisão é a preferida da maioria dos jovens portugueses (PT53%, UE 39%), seguida das redes sociais (sendo Instagram e TikTok as duas principais, com respetivamente PT 56% e UE 47% e PT 33% e UE 39%).

O inquérito Eurobarómetro à Juventude foi realizado pela Ipsos entre 25 de Setembro e 03 de Outubro de 2024, nos 27 Estados-Membros da UE, junto de 25.863 jovens, 1.003 em Portugal.