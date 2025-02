Bloco conservador vence eleições alemãs

O bloco conservador liderado por Friedrich Merz venceu as eleições legislativas alemãs com 28,4% dos votos, após uma contagem preliminar de 284 dos 299 distritos eleitorais, e a Alternativa para a Alemanha (AfD) consagrou-se a segunda força com 20,9%.

O Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler cessante Olaf Scholz, terá obtido nas eleições de domingo cerca de 16,4%, enquanto os Verdes, parceiro de coligação, tiveram cerca de 11,6% dos votos. A Esquerda (Die Linke) terá alcançado cerca de 8,8%, acima dos 4,9% de 2012. O líder conservador, Friedrich Merz, precisará de parceiros para formar governo. Alice Weidel, líder da AfD, insistiu no domingo à noite que está disponível para negociações, mas o candidato da CDU reiterou que rejeita coligações com a extrema-direita, mantendo o 'cordão sanitário' contra a extrema-direita.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.