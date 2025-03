Sudão. Paramilitares e seus aliados assinam "constituição de transição"

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF) e os seus aliados no Sudão, que se comprometeram no final de fevereiro a formar um governo paralelo, assinaram segunda-feira à noite, em Nairobi, uma "constituição de transição".

Segundo a agência de notícias francesa AFP, um membro daquela aliança rebelde indicou que os paramilitares das Forças de Apoio Rápido e seus aliados assinaram uma "constituição de transição".

"O documento constitucional foi assinado ontem [segunda-feira, dia 03 de Março] à noite em Nairóbi [capital do Quénia] por todas as partes envolvidas na assinatura da carta fundadora" destinada a formar um governo paralelo no Sudão, disse Ahmed Tuqud Lisan, membro do comité preparatório da aliança rebelde.

Em Fevereiro, os paramilitares das RSF e seus aliados assinaram em Nairóbi uma "carta de fundação" para um governo paralelo no país devastado pela guerra desde Abril de 2023, causando tensões diplomáticas entre o Sudão e o Quénia.

A 26 de Fevereiro, o escritório da ONU para Assuntos Humanitários (OCHA) pediu ao Conselho de Segurança "medidas imediatas" para proteger os civis no Sudão, onde a "situação já catastrófica" se tem agravado, com partes do país transformadas "num inferno".

A 27 de Fevereiro foi noticiado que pelo menos 70 pessoas morreram de cólera e mais de 2.200 foram infetadas pela doença no sul do Sudão durante a última semana, segundo dados da organização Save the Children, citando dados do Ministério da Saúde.

O sistema de saúde no Sudão está paralisado pela guerra civil, que já causou dezenas de milhares de mortes e deslocou mais de 12 milhões de pessoas desde 15 de Abril de 2023.