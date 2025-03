Pelo menos três mortos e cinco desaparecidos em inundações na Indonésia

Pelo menos três pessoas morreram e cinco estão desaparecidas após fortes chuvas que causaram inundações e deslizamentos de terra em várias cidades na ilha de Java, na Indonésia, disseram hoje as autoridades locais.

As chuvas torrenciais atingiram esta semana a capital do país, Jacarta, e as cidades vizinhas, levando as autoridades a retirar milhares de residentes.

As autoridades também iniciaram a pulverização de nuvens para tentar moderar as chuvas, uma técnica que envolve a injeção de sal ou produtos químicos nas nuvens para afastar a chuva de áreas críticas.

Mas as tempestades continuaram na província vizinha de Java Ocidental na quinta-feira, atingindo grande parte do distrito de Sukabumi, danificando casas e inundando centenas de instalações públicas, incluindo escolas e hospitais.

Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, foram encontradas mortas, e cinco pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com a agência de gestão de catástrofes local.

"O desastre foi causado por condições meteorológicas extremas e chuvas torrenciais de alta intensidade que duraram muito tempo", disse o porta-voz da agência, Andrie Setiawan, à France-Press e (AFP).

Pelo menos 24 cidades foram atingidas por inundações e deslizamentos de terra, acrescentou o porta-voz, dizendo que mais de 200 pessoas tiveram de ser retiradas para zonas mais altas.

A Indonésia é propensa a deslizamentos de terra durante a estação das chuvas, geralmente entre novembro e abril. As alterações climáticas também aumentaram a intensidade das tempestades, provocando chuvas mais intensas, inundações repentinas e rajadas de vento mais fortes.

Em janeiro, pelo menos 25 pessoas morreram depois de inundações e deslizamentos de terra terem atingido uma cidade em Java Central. Cerca de 70 pessoas morreram em maio do ano passado, depois de fortes chuvas terem provocado inundações repentinas na Samatra Ocidental.