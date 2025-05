Advogados acusam EUA de expulsar imigrantes para o Sudão do Sul

Advogados de imigrantes nos Estados Unidos acusaram a Administração do Presidente Donald Trump de ter começado a deportar imigrantes nacionais de Myanmar (antiga Birmânia) e do Vietname para o Sudão do Sul, em violação de uma ordem judicial.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), já terá deportado para o país africano pelo menos uma dúzia de nacionais de vários países, disseram advogados a um juiz, na terça-feira.

A agência de notícias norte-americana Associated Press pediu um comentário ao DHS e à Presidência dos Estados Unidos, mas não recebeu até ao momento qualquer resposta.

De acordo com documentos apresentados em tribunal, um funcionário da imigração no Texas confirmou por email que, pelo menos, um homem de Myanmar foi levado de avião para o Sudão do Sul na manhã de terça-feira.

Uma mulher relatou ainda aos advogados que o marido, um cidadão do Vietname, foi levado de avião para o mesmo país africano, juntamente com outros dez imigrantes de países terceiros.

Os advogados da organização de defesa de imigrantes National Immigration Litigation Alliance alegaram que estas deportações violam uma ordem judicial que exige que qualquer imigrante deportado para estados que não o seu país de origem deve poder argumentar primeiro sobre possíveis riscos para a sua segurança acarretados pela expulsão.

O Sudão do Sul tem registado novos confrontos entre as forças leais ao Presidente, Salva Kiir, e o braço armado do partido do vice-presidente, Riek Machar.

A prisão de Machar, no final de março, marcou uma escalada de violência, que tem aumentado os receios de uma nova guerra civil, quase sete anos após o fim de um conflito sangrento entre partidários dos dois líderes, matou cerca de 400 mil pessoas e provocou a deslocação de quatro milhões de pessoas entre 2013 e 2018.

A ordem judicial foi emitida por Brian E. Murphy, juiz distrital do estado de Massachusetts, o mesmo magistrado a quem os advogados pediram na terça-feira uma ordem de emergência para impedir deportações para o Sudão do Sul.

Em 08 de maio, Brian E. Murphy avisou a Administração do Presidente Donald Trump que a deportação de imigrantes para a Líbia sem possibilidade de contestação viola ordens dos tribunais.

O juiz também ordenou ao Governo dos Estados Unidos que forneça pormenores sobre as alegações de expulsões para a Líbia, país norte-africano onde se têm registado ataques a migrantes.

No início de maio, a imprensa norte-americana noticiou o envio iminente de imigrantes expulsos dos Estados Unidos para países terceiros, incluindo a Líbia, um país de trânsito para centenas de milhares de migrantes vindos da África Subsariana para tentar a travessia perigosa do Mediterrâneo até à Europa.

No início de maio, a emissora CNN noticiou que "a Administração Trump tem vindo a discutir com a Líbia e o Ruanda a possibilidade de enviar imigrantes com antecedentes criminais nos Estados Unidos para estes dois países".