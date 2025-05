Ordem económica global "está a fragmentar-se"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) alertou hoje que a ordem económica global "está a fragmentar-se", defendendo, por isso, que "aumentar a importância internacional do euro pode ter implicações positivas para a zona do euro".

Christine Lagarde discursava numa conferência, em Berlim, apontando a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos como a justificação. "A economia global prosperou com base na abertura e no multilateralismo, apoiados pela liderança americana", apontou, acrescentando que "esta ordem mundial provou ser extremamente benéfica para a União Europeia [...] mas hoje está a fracturar-se". Lagarde defendeu que o euro é, actualmente, a segunda maior moeda global, correspondendo a 20% das reservas cambiais, em comparação com 58% do dólar, existindo hoje uma incerteza sobre se o dólar manterá o papel dominante no sistema financeiro e comercial internacional. Aumentar a importância internacional do euro "permitiria que governos e empresas da União Europeia tomassem empréstimos a um custo menor e ajudaria a impulsionar a procura interna num momento em que a procura externa está a tornar-se menos segura" e protegeria a zona do euro das flutuações da taxa de câmbio, acrescentou Lagarde, numa discussão sobre o euro num mundo fragmentado. Isso "protegeria a Europa de sanções ou outras medidas coercitivas", afirmou Lagarde num evento organizado pelo Centro Jacques Delors na Escola Hertie, em Berlim.

