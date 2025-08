Trump divulgará esta semana novos nomes para FED e estatísticas do Trabalho

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse este domingo que anunciará esta semana o novo membro do Conselho de Governadores da Reserva Federal e a nova liderança das estatísticas do emprego, nomeações que podem moldar a agenda económica.

Trump fez os comentários aos jornalistas este domingo, a caminho da Casa Branca.

O banco central norte-americano anunciou na sexta-feira que Adriana Kugler deixará o cargo que ocupava no Conselho de Governadores da Reserva Federal (Fed), dando a Trump a oportunidade de nomear alguém da sua confiança para a definição de políticas mais alinhadas com as suas exigências de taxas de juro mais baixas.

Também na sexta-feira, Trump demitiu a estatística-chefe da agência para ao emprego, Erika McEntarfer, horas depois de os dados do mercado de trabalho terem mostrado um fraco crescimento do emprego, em parte devido a revisões acentuadas para baixo para Maio e Junho.

Hoje, Trump insistiu que, antes das eleições, McEntarfer publicou "números fenomenais" da Administração Biden para agora anunciar "que esses números estavam errados".

"Na minha opinião, é uma fraude", afirmou o líder republicado.

O gabinete de estatísticas para o Trabalho (BLS, na sigla em inglês) divulgou na sexta-feira uma subida do desemprego em uma décima, para 4,2%, em Julho, mês em que foram criados cerca de 73.000 novos postos de trabalho.

De acordo com o relatório, a criação de emprego foi inferior aos cerca de 110.000 postos estimados pelos analistas e ficou abaixo dos números registados nos meses anteriores.