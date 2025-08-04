Lagarde critica controlo da Fed por Trump

Lagarde afirmou que a política do banco central norte-americano (Reserva Federal) tem um impacto directo na manutenção da estabilidade dos preços e no emprego nos Estados Unidos sublinhando que eventuais alterações podem provocar efeitos graves.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse hoje que o controlo da política monetária dos Estados Unidos por Donald Trump pode constituir "um perigo muito sério" para as economias norte-americana e mundiais.

Lagarde afirmou que a política do banco central norte-americano (Reserva Federal) tem um impacto directo na manutenção da estabilidade dos preços e no emprego nos Estados Unidos sublinhando que eventuais alterações podem provocar efeitos graves.

"Se dependesse dos ditames deste ou daquele indivíduo (...) o equilíbrio da economia norte-americana e, consequentemente, os efeitos que teria em todo o mundo, seriam muito preocupantes", disse Lagarde.

Por outro lado, em declarações à estação francesa Radio Classique, Christine Lagarde afirmou que vai ser muito difícil Donald Trump controlar o banco central dos Estados Unidos porque o Supremo Tribunal norte-americano, é amplamente respeitado no país.

"Espero que [Supremo Tribunal] seja respeitado também por Donald Trump", acrescentou Lagarde recordando que o governador da Reserva Federal só pode ser destituído por conduta grave.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita ter influência na política monetária e pretende que a Reserva Federal reduza as taxas de juro.

Depois de constantes críticas ao presidente da instituição, Jerome Powell, nomeado para o cargo durante o primeiro mandato (2017-2020) como chefe de Estado, Donald Trump tenta agora a demissão de uma das governadoras: Lisa Cook.

A governadora é acusada por Donald Trump de mentir na obtenção de uma taxa de hipoteca imobiliária mais favorável.

Lisa Cook afirmou na semana passada que não aceita o afastamento e, por isso, vai recorrer aos tribunais.