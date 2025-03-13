China felicita Coreia do Norte pelos 77 anos e reafirma laços bilaterais

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou hoje uma mensagem de felicitações ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, por ocasião do 77º aniversário da fundação da Coreia do Norte, reiterando a vontade de Pequim em manter e desenvolver os laços bilaterais.

Na mensagem, divulgada pela televisão estatal chinesa, Xi assinala que, nas últimas décadas, a Coreia do Norte "tem impulsionado o desenvolvimento dos seus projetos socialistas", e expressa confiança na capacidade do país para enfrentar com sucesso os próximos desafios políticos e económicos.

O chefe de Estado chinês recorda que a China e Coreia do Norte são "vizinhos tradicionais unidos por montanhas e rios" e sublinha que "manter, consolidar e desenvolver" os laços bilaterais constitui uma "estratégia inabalável" para Pequim.

Xi mencionou ainda a recente visita de Kim a Pequim para participar nas celebrações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, ocasião em que ambos os líderes se reuniram e "traçaram uma rota" para a cooperação futura.

O líder chinês afirmou estar disposto a "reforçar a comunicação estratégica" com Pyongyang e a "avançar lado-a-lado" para contribuir para a paz e estabilidade na região.

A mensagem surge menos de uma semana depois da quinta visita oficial de Kim à China, durante a qual o líder norte-coreano partilhou a tribuna do desfile militar em Pequim com Xi Jinping e o Presidente russo, Vladimir Putin, numa imagem carregada de simbolismo e que evidenciou a crescente aproximação entre os três países.

Segundo o governo sul-coreano, Kim terá condicionado a realização dessa visita à exclusão do tema da desnuclearização da península coreana da agenda das conversações com Xi.