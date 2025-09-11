Nepal: Presidente promete solução para a crise "o mais rápido possível"

O presidente nepalês assegurou hoje estar a fazer "todos os esforços" para encontrar "o mais rapidamente possível" uma solução para a crise provocada pela demissão do primeiro-ministro KP Sharma Oli, na sequência dos motins que abalaram o país.

"No quadro da Constituição, estou em consultas e a fazer todos os possíveis para encontrar uma saída para a difícil situação que o país atravessa", declarou Ramchandra Paudel, numa altura em que o exército iniciou discussões com vista à formação de um governo provisório.

As ruas da capital, Katmandu, amanheceram hoje sob apertado controlo militar, enquanto o país começa a fazer o balanço das 48 horas de violência que levaram à queda do Governo, com pelo menos 31 mortos e mais de 15 mil presos fugidos.

O dia de hoje ficou marcado pela ausência de violência nas ruas, devido ao recolher obrigatório nacional imposto pelo Exército, e pelo arranque de complexas negociações políticas para a formação de um governo interino.

As autoridades forenses confirmaram hoje que o número de mortos na repressão dos protestos de segunda e terça-feira, no vale de Katmandu, subiu para 31, segundo o jornal The Kathmandu Post.

Em paralelo, veio a público a dimensão do colapso do sistema prisional. Órgãos de comunicação social locais indicam que mais de 15 mil reclusos fugiram de 25 prisões do país durante os assaltos dos manifestantes na terça-feira.

O incidente mais grave ocorreu no centro juvenil de Banke, onde cinco reclusos foram mortos a tiro pela polícia.

Prosseguem as conversações previstas entre o Presidente, o Exército e representantes juvenis para a escolha de um novo governo, apesar das profundas divisões internas no movimento juvenil que liderou a revolta, a autodenominada "Geração Z" (nascidos entre 1997 e 2012).

A candidatura da antiga presidente do Supremo Tribunal, Sushila Karki, escolhida através de uma votação 'online', foi rejeitada por fações da própria revolta, que a consideram inconstitucional e avançam com outros nomes.

Poudel vai reunir-se ainda hoje com representantes dos jovens e do Exército para procurar uma saída. A própria Sushila Karki já manifestou disponibilidade para aceitar o cargo, segundo meios de comunicação locais.

O porta-voz do Exército, Rajaram Basnet, confirmou ao portal de notícias Onlinekhabar.com que o encontro de hoje terá como objetivo oficializar a nomeação de Karki, apesar da rejeição de fações da própria revolta.

"O Presidente Poudel e o chefe do Exército, Ashok Raj Sigdel, estão desde hoje de manhã a manter discussões com representantes da 'Geração Z'", afirmou Basnet, exprimindo confiança num "avanço definitivo".

A candidatura de Karki foi decidida numa votação na plataforma Discord, em que participaram 7.711 jovens. Destes, Karki obteve 3.832 votos. O segundo mais votado foi Rastra Bimochan Timilsina, conhecido como "Randomguy", com 2.021 votos, seguido de Sagar Dhakal (1.098).

Apesar do apoio popular, a candidatura de Karki enfrenta um obstáculo legal. O artigo 132 da Constituição nepalesa estabelece que "nenhuma pessoa que tenha ocupado o cargo de presidente do Supremo Tribunal [...] pode ser nomeada para qualquer cargo governamental".

Para contornar este bloqueio, figuras influentes, como o presidente da câmara de Katmandu, Balendra Shah, apoiam a proposta de dissolver primeiro o Parlamento, o que deixaria a Constituição sem efeito e abriria caminho à formação de um governo interino.

A revolta juvenil, sem liderança unificada nem estrutura hierárquica definida, foi convocada e coordenada organicamente através das redes sociais por diversos coletivos que mobilizaram a juventude da "Geração Z" (nascidos entre 1997 e 2012), sem uma figura central nas decisões.

Esta natureza descentralizada, que foi crucial para a rápida expansão do movimento, deixou um vazio político que, somado à violência dos últimos dias, aumentou a pressão para que os organizadores criem uma liderança visível capaz de negociar uma saída e conter a crise.