Lukashenko rejeita ligação de Bielorrúsia a drones na Polónia e Lituânia

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afastou hoje qualquer envolvimento do seu país nos drones recentemente intercetados na Polónia e na Lituânia, assegurando que Minsk "não tem nada a ver" com estes incidentes.

"A Bielorrússia não tem nenhuma relação com os 'drones' que chegam à Polónia ou à Lituânia", disse o Presidente bielorrusso, citado pela agência estatal BelTA, insistindo ainda na necessidade de reforçar a defesa contra aeronaves não tripuladas.

"Temos de aprender a desviar qualquer 'drone' em qualquer frequência e em direção a qualquer alvo", defendeu Lukashenko, apelando aos militares bielorrussos para "aprenderem com os homólogos russos", que, segundo disse, "estão dispostos a partilhar a sua experiência".

Lukashenko aproveitou ainda para garantiu que as manobras militares Zapad -- uma iniciativa conjunta da Rússia e da Bielorrússia, nas fronteiras ocidentais - "não constituem uma ameaça para ninguém".

As declarações surgem dias depois de Varsóvia ter denunciado a entrada de 21 'drones' russos no seu espaço aéreo, três dos quais foram abatidos.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, anunciou a detenção de dois cidadãos bielorrusos, após as autoridades terem neutralizado um drone que sobrevoou edifícios governamentais, incluindo o palácio presidencial, na capital, Varsóvia.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou, por sua vez, ataques contra instalações militares no oeste da Ucrânia na noite de 09 de Setembro e afirmou que a NATO "não apresentou provas" que sustentem as acusações.

Foto: depositphotos