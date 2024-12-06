Mundo

Autorizado medicamento para tratamento de depressão pós-parto na UE

PorExpresso das Ilhas, Lusa,17 set 2025 14:11

A Comissão Europeia autorizou a comercialização de um medicamento para o tratamento da depressão pós-parto, depois de uma avaliação positiva da Agência Europeia do Medicamento (EMA), foi hoje anunciado.

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que autorizou a comercialização de zuranolone, um medicamento, de acordo com a informação disponibilizada pela Comissão Europeia, para o tratamento da depressão pós-parto, caracterizado por "tristeza persistente, ansiedade, fadiga".

O executivo de Ursula von der Leyen acrescentou que até agora não havia tratamentos para a depressão pós-parto e que os antidepressivos "demoram muito tempo a fazer efeito".

A autorização advém de uma avaliação positiva da EMA pelos "benefícios em reduzir os sintomas depressivos depois de duas semanas de tratamento".

Zuranolone está sujeito a prescrição médica e há efeitos secundários da utilização do fármaco, dá conta a Comissão Europeia.

"Não é recomendada a utilização durante a gravidez ou durante a amamentação", alertou o executivo comunitário.

Foto: depositphotos

UE tratamento depressão pós-parto EMA

