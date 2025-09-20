Ataque informático provoca o caos no aeroporto de Bruxelas. Londres e Berlim também afetados

O aeroporto de Bruxelas foi atingido por um ataque informático contra o fornecedor de serviços de 'check-in' e embarque, estando a sentir-se impactos na programação de voos, informou hoje a autoridade aeroportuária da capital belga.

Em comunicado, o Aeroporto de Bruxelas afirmou que o ataque, registado na sexta-feira à noite, também afetou vários aeroportos europeus, sem adiantar mais detalhes. O incidente fez com que as operações de 'check-in' e embarque tivessem de ser realizadas manualmente.

A autoridade admitiu que o ataque "tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos".

Por isso, aconselhou os passageiros com ligações hoje a verificarem o estado do voo junto da companhia aérea, antes de viajarem para o aeroporto, e a só se deslocarem se o voo estiver confirmado.

Em Berlim, longas horas de espera, atrasos e cancelamentos de voos são, para já, as consequências de um ataque informático a um prestador de serviços de sistemas e de tratamento de passageiros, perpetrado na sexta-feira à noite.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, também parece ter sido afetado. Ainda não é claro se se trata do mesmo ataque informático nestes três aeroportos.