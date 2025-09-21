Sobe para 37 o número de detidos em manifestação nos Países Baixos

Cerca de 37 pessoas foram detidas no sábado nos Países Baixos, após violentos confrontos com a polícia à margem de uma manifestação anti-imigração em Haia, noticiou a agência de notícias ANP, citando a polícia.

Até à tarde de hoje, 27 suspeitos permaneciam detidos, segundo a agência holandesa.

Quatro polícias ficaram feridos e uma viatura foi incendiada após os confrontos entre manifestantes e polícias. Estes, que foram alvejados com pedras e garrafas, usaram canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

Segundo a polícia, "alguns jornalistas" também ficaram feridos, sete, segundo a imprensa holandesa, incluindo dois fotógrafos espancados por manifestantes.

Citado pela imprensa holandesa, o autarca de Haia, Jan van Zanen, denunciou os incidentes como "sem precedentes e indignos da Holanda".

"Grupos de vândalos de todo o país tentaram deliberadamente confrontar a polícia" e "usaram extrema violência", disse.

Segundo a polícia, a poucas semanas das eleições legislativas nos Países Baixos, cerca de 1.500 pessoas concentraram-se numa autoestrada que atravessa a cidade, onde entraram em confronto com as forças de segurança destacadas para o local.

Os manifestantes também vandalizaram as instalações de um partido político, o D66 (Sociais-Democratas), partindo os vidros de várias janelas.

Os distúrbios ocorreram semanas antes das eleições legislativas agendadas para 29 de outubro, convocadas depois de o líder da extrema-direita, Geert Wilders, ter retirado o seu partido da coligação governamental, devido a divergências quanto às medidas a adotar para travar a imigração para os Países Baixos.