Mundo

Bruxelas aprova uso de medicamento para tratar primeiras fases do Alzheimer

PorExpresso das Ilhas, Lusa,25 set 2025 14:20

A Comissão Europeia aprovou a utilização de um medicamento para o tratamento das primeiras fases do Alzheimer, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que aprovou os tratamentos com recurso a Kisunla, um fármaco que pode ser utilizado para a demência inicial e outros sintomas no início da doença neurodegenerativa.

Kinsunla pode, de acordo com a informação disponibilizada pela Comissão Europeia, atrasar os problemas cognitivos associados à doença.

A autorização foi dada depois de um parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla Em inglês).

A utilização deste fármaco está restringida a pacientes com uma disposição genética específica.

Foto: depositphotos

