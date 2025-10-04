Sul da China prepara-se para passagem do tufão Matmo

​As autoridades chinesas preparam-se para cancelar voos e encerrar lojas, em antecipação à passagem do tufão Matmo, que se aproxima das províncias de Hainan e Guangdong, no sul da China.

De acordo com o Centro Meteorológico Nacional Chinês (NMC), o tufão Matmo deverá atingir o território chinês no domingo de manhã, 05 de outubro, coincidindo com um período de grande movimento de viagens relacionadas com o feriado nacional, durante o qual muitos turistas visitam a ilha tropical de Hainan.

As autoridades chinesas aumentaram hoje o nível de alerta para laranja, o segundo mais elevado, obrigando à supressão de comboios, voos e aulas como medida preventiva.

O NMC informou que o Matmo, o 21.º tufão da temporada no Pacífico, se intensificou durante a madrugada de sábado, passando de tempestade tropical severa a tufão.

De acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, todos os voos no aeroporto internacional de Meilan, em Haikou, capital da província de Hainan, deverão ser cancelados a partir das 23:00 de sábado.

A reabertura dependerá da evolução do tufão, refere a cadeia de televisão estatal chinesa CCTV.

O aeroporto deveria inicialmente receber mais de 632.000 passageiros entre 01 e 08 de outubro para as férias combinadas do feriado nacional e do feriado do meio do outono, de acordo com o grupo Hainan Airport, que opera o aeroporto.

A cidade de Haikou também prevê suspender as aulas nas escolas, os transportes públicos e as obras de construção a partir da tarde de sábado. As lojas serão obrigadas a encerrar.

As províncias de Hainan e Guangdong reforçaram o plano de emergência em caso de tufão, com as autoridades a alertarem para a possibilidade de as fortes chuvas e ventos causarem inundações repentinas e deslizamentos de terra.

As autoridades também cancelaram vários serviços ferroviários e ordenaram que os barcos de pesca regressassem aos portos.

As chuvas torrenciais que se preveem também poderão atingir a província de Yunnan e a região de Guangxi, ambas localizadas no sul da China.

O tufão Matmo deverá trazer ventos que podem atingir 160 km/hora antes de a intensidade diminuir gradualmente depois de chegar a terra, afirmou o NMC no sábado.