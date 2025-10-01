Edição 1244

O destaque de manchete da edição desta semana vai para o Orçamento do Estado para 2026.

Um crescimento económico esperado de 6%, uma dívida pública abaixo dos 100%, onze objectivos prioritários, as projecções para o próximo ano, segundo as directivas orçamentais para 2026, um documento a que o Expresso das Ilhas teve acesso.

Além do crescimento económico, o governo aposta na conectividade entre as ilhas e com o estrangeiro, na Habitação através do Programa de Aceleração da Segurança Habitacional dos Agregados Familiares Pobres e no Turismo porque este sector vai continua a ser o motor da economia.

Também em destaque está a entrevista com Carlos Rátis Martins, advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.

De passagem por Cabo Verde, onde foi orador no Colóquio do 33.º aniversário da Constituição da República, Carlos Rátis destaca um tema urgente do constitucionalismo contemporâneo: a necessidade de consagrar constitucionalmente os direitos fundamentais digitais. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, o jurista brasileiro defende que a ausência de regulamentação sobre inteligência artificial está a gerar insegurança jurídica e alerta para a importância da "explicabilidade algorítmica crítica" na formação das novas gerações, insistindo no papel essencial da educação para que os cidadãos possam lidar com algoritmos e fake news. Nesta conversa, que aborda vários temas do quadro constitucional e a sua necessidade de redimensionamento, expõe ainda os perigos do "constitucionalismo abusivo" e, num mundo de crescente polarização e menor diálogo entre poderes, recorda o princípio contramaioritário: "Não podemos permitir que as maiorias se transformem em ditaduras".

Na Política o destaque vai para as entrevistas com o líder da bancada parlamentar do MpD e com o Presidente da UCID numa altura em que se inicia mais um ano parlamentar.

Do lado do MpD, Celso Ribeiro, mostra-se confiante no futuro embora reconheça “algumas dificuldades”. Já João Santos Luís, presidente da UCID, defende que o governo no próximo Orçamento do Estado deve dar prioridade ao país e às pessoas para superar as dificuldades que se colocam.

Mas há mais para ler nesta edição do Expresso das Ilhas.

Os cortes de energia voltam a merecer destaque de capa nesta edição.

Cerca de duas dezenas de pessoas saíram às ruas da cidade da Praia para protestar contra os sucessivos cortes de energia que têm afectado a ilha de Santiago nas últimas semanas. Empresários, residentes e emigrantes regressados ao país uniram-se numa manifestação que exige responsabilização, compensações pelos prejuízos sofridos e medidas de incentivo adequadas.

Na reportagem desta semana abordamos o tema das doenças respiratórias em Cabo Verde que continuam a representar um dos maiores desafios para o sistema nacional de saúde. Pneumonia, tuberculose e doenças respiratórias crónicas, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), permanecem entre as principais causas de morbilidade e afectam crianças, adultos e idosos.

Destaque também para a situação do Desporto em São Vicente neste período pós-tempestade Erin.

Depois da tempestade, a dúvida. Dirigentes, clubes e autoridades admitem uma época desportiva atípica em São Vicente, com não mais do que condições mínimas para muitas modalidades e com o Estádio Adérito Sena fora de jogo, os treinos decorrem em campos que estão operacionais, no caso do futebol, ou nas ruas da cidade para outros praticantes.

Na Cultura o destaque vai para o aguardado concerto de Jorge Humberto que se realiza este sábado.

Nesta conversa, o músico revisita a sua já longa carreira musical iniciada pouco depois da independência e coloca em expetactiva o seu próximo projecto musical que, nas suas palavras, vai depender de vários aspectos, já que nos dias que correm a gravação de um disco requer investimentos financeiros cujo retorno nem sempre cobre as despesas. “Se encontrar mais tarde algum parceiro, isso poderá mexer comigo e fazer-me avançar para o próximo disco”, revelou.

A ler igualmente os artigos de opinião: ‘A lição de São Vicente’ de Luís Carlos Silva; ‘Repensar a Educação: Educação Além da Sala de Aula’, escrito por Brito-Semedo; e ‘O turismo é o ouro e diamante de Cabo Verde’ de Bruno Spencer.