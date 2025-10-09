Número de crianças deslocadas no Haiti quase dobra em um ano

O Número de crianças deslocadas pela violência no Haiti quase dobrou no último ano, com 680.000 delas já tendo sido arrancadas das suas casas, de acordo com um novo relatório do UNICEF Child Alert, divulgado esta quarta-feira.

“As crianças no Haiti estão sofrendo violência e deslocamento numa escala assustadora. Cada vez que são forçadas a fugir, perdem não apenas as suas casas, mas também a oportunidade de ir à escola e simplesmente de ser crianças,” disse Catherine Russell, Directora Executiva da UNICEF, em comunicado de imprensa.

O Alerta Infantil (Child Alert) destacou que o deslocamento está a agravar outras crises.

Com mais de 33% dos locais carentes de infraestrutura básica de protecção, as crianças e mulheres ficam expostas a um maior risco de violência, exploração e abuso. As escolas frequentemente funcionam como abrigos, prejudicando ainda mais a educação de quase meio milhão de estudantes.

O Haiti continua a enfrentar crises sobrepostas, com mais de 3,3 milhões de crianças necessitando de assistência humanitária e mais de um milhão de crianças enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar.

Estima-se que aproximadamente 288.544 crianças menores de cinco anos sofrerão de desnutrição aguda este ano. A situação agrava com grupos armados controlam mais de 85% do Porto Príncipe e estradas importantes, privando famílias de alimentos, assistência médica e protecção, enquanto agentes humanitários correm sérios riscos para chegar aos mais necessitados.

Num trabalho conjunto com parceiros, até o momento neste ano, o UNICEF tratou mais de 86.000 crianças com desnutrição crónica. Desde 2024, o Governo do Haiti e o UNICEF desmobilizaram e reintegraram mais de 178 crianças por meio do Protocolo para a Entrega de Crianças Associadas a Grupos Armados.