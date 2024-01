Violência provocou deslocamento de cerca de 170 mil crianças no Haiti

A violência dos grupos armados levou cerca de 170 mil crianças a abandonarem as suas casas no Haiti, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que alertou hoje para a grave crise humanitária no país.

De acordo com o UNICEF, o número de crianças deslocadas dobrou em apenas um ano no Haiti, o que demonstra "a rápida deterioração da situação e o seu profundo impacto nos rapazes, nas raparigas e nas famílias mais vulneráveis do país".

No total, cerca de 314 mil pessoas são deslocadas internas, refugiando-se principalmente na capital, Port-au-Prince, e no departamento de Artibonite. Em menos de duas semanas, 2.500 haitianos tiveram de abandonar as suas casas, a maioria mulheres e crianças.

O representante do UNICEF no Haiti, Bruno Maes, lamentou como estas "ondas incessantes de violência brutal" deixam "novos horrores" e "uma sempre presente sombra de medo" entre a população.

"É uma catástrofe humanitária que se desenrola diante dos nossos olhos", alertou Maes num comunicado.

A UNICEF denunciou os bloqueios dos serviços básicos, incluindo a saúde e a educação, e as recorrentes violações dos direitos das crianças, ameaçadas nomeadamente com o recrutamento forçado. Além disso, parte dos ataques que as crianças sofrem ocorrem no caminho para a escola.

"Não podemos ficar de braços cruzados enquanto o futuro das crianças do Haiti é corroído por um sofrimento sem fim. Cada momento de inação agrava a crise que consome as suas vidas", sublinhou Maes, que pediu ajuda à comunidade internacional com o objetivo de alcançar "esperança e mudança" para os jovens.

Cerca de três milhões de crianças necessitarão de ajuda humanitária no Haiti este ano e a ONU teme que esse número aumente se as condições no terreno se tornarem piores.

O UNICEF solicitou 221,7 milhões de dólares [204,6 milhões de euros] para realizar os seus programas em 2024.