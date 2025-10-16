Procurador pede pena de morte para primeira-ministra deposta do Bangladesh

Um procurador de um tribunal especial do Bangladesh pediu hoje a pena de morte para a primeira-ministra deposta, Sheikh Hasina, num processo em que é acusada de crimes contra a Humanidade.

O procurador-geral Tajul Islam, nas suas alegações finais perante o Tribunal de Crimes Internacionais na capital, Daca, apelou também a que o antigo ministro do Interior, Asaduzzaman Khan, fosse condenado à morte devido à gravidade dos seus crimes.

Durante os protestos, que ocorreram entre julho e agosto do ano passado, centenas de pessoas, entre elas estudantes, agentes de segurança e ativistas políticos, foram mortas durante as semanas de violência no país.

Nas suas alegações finais, o procurador deixou ao critério do tribunal a decisão sobre a pena a aplicar ao antigo chefe da polícia Chowdhury Abdullah al-Mamun.

Al-Mamun, que se encontra detido, tornou-se testemunha do Estado contra Hasina e já se tinha declarado culpado.

O regime de Hasina foi marcado por numerosas violações dos direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias e execuções extrajudiciais de opositores políticos.

A primeira-ministra deposta está exilada na Índia, depois de ter fugido do país a 05 de Agosto de 2024, onde se estima que também esteja Khan.

Hasina não nomeou nenhum advogado para a representar e já tinha rejeitado o processo de julgamento qualificando-o como um "tribunal canguru", ou seja, um tribunal de fachada.

A próxima sessão terá lugar na segunda-feira. O advogado de Hasina, nomeado pelo Estado, pediu uma semana para apresentar os seus argumentos.

O vencedor Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus assumiu a chefia de um Governo provisório três dias após a queda de Hasina.

Yunus prometeu castigar Hasina e proibiu as atividades do seu partido, a Liga Awami.

O líder interino anunciou também em agosto novas eleições no país, marcadas para Fevereiro de 2026, as primeiras desde a queda do regime de Hasina que esteve 15 anos no poder do país asiático.

Na sua argumentação, o procurador referiu-se a Hasina como a "mentora e principal arquiteta" dos crimes contra a humanidade cometidos durante a revolta.

As Nações Unidas, num relatório de Fevereiro, afirmaram que cerca de 1.400 pessoas poderão ter sido mortas durante a violência, enquanto o conselheiro de saúde do país, sob o Governo provisório, afirmou que mais de 800 pessoas foram mortas e cerca de 14.000 ficaram feridas.

