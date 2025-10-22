Mundo

Peru decreta estado de emergência por um mês contra crime organizado

PorExpresso das Ilhas, Lusa,22 out 2025 7:51

O Presidente interino do Peru, José Jerí, decretou o estado de emergência desde as 00:00 de hoje, por um período de trinta dias, em Lima, capital do país, e na província de Callao, para combater o crime organizado.

Numa comunicação ao país, transmitida pela televisão e pelas redes sociais, Jerí afirmou que "a criminalidade cresceu de forma desmedida" e causou imenso sofrimento a milhares de famílias, além de prejudicar a economia nacional.

"Hoje começamos a mudar a história" e a luta contra o crime organizado permitirá ao país "recuperar a paz e a tranquilidade", justificou.

"As guerras ganham-se com ações e não com palavras", afirmou ainda Jerí, sem acrescentar detalhes sobre as medidas contidas no estado de emergência declarado pelo seu governo.

