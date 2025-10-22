Peru decreta estado de emergência por um mês contra crime organizado

Numa comunicação ao país, transmitida pela televisão e pelas redes sociais, Jerí afirmou que "a criminalidade cresceu de forma desmedida" e causou imenso sofrimento a milhares de famílias, além de prejudicar a economia nacional.
"Hoje começamos a mudar a história" e a luta contra o crime organizado permitirá ao país "recuperar a paz e a tranquilidade", justificou.
"As guerras ganham-se com ações e não com palavras", afirmou ainda Jerí, sem acrescentar detalhes sobre as medidas contidas no estado de emergência declarado pelo seu governo.