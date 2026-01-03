Mundo

Camboja acusa Tailândia de ocupar localidade fronteiriça e anexar a zona

PorExpresso das Ilhas, Lusa,3 jan 2026 8:34

O Camboja acusou sexta-feira os militares tailandeses de terem ocupado uma localidade fronteiriça, acusando a Tailândia de "anexar" a zona depois da trégua que acabou com os combates ao longo da fronteira, há uma semana.

O conflito entre os dois Estados vizinhos no sudeste asiático, que dura há décadas, degenerou em vários confrontos militares em 2025.

Os combates que ocorreram em dezembro causaram dezenas de mortos e um milhão de refugiados das duas partes

Os dois governos acordaram uma trégua em 27 de dezembro, comprometendo-se a congelar os movimentos de tropas e a acabar cm os confrontos que se verificaram na quase totalidade das respetivas províncias fronteiriças.

"O exército tailandês fez a anexação ilegal de territórios cambojanos (...), nomeadamente a localidade de Chouk Chey", disse hoje o ministro da Informação cambojano, Neth Pheaktra.

Os militares tailandeses contestaram a versão de Phnom Penh de a Tailândia ter recorrido à força para se "apossar de territórios" cambojanos.

Pelo contrário, asseguraram, as zonas sob controlo tailandês pertenceram sempre à Tailândia.

Os locais em questão, que não foram identificados, "estiveram na origem das zonas para onde as forças cambojanas destacaram efetivos e onde civis cambojanos se instalaram, comprometendo a soberania tailandesa", declarou fonte do exército tailandês, em comunicado. "Em consequência, foi o Camboja que ocupou partes do território tailandês".

Tópicos

Camboja Tailândia conflito

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,3 jan 2026 8:34

Editado porSara Almeida  em  3 jan 2026 9:19

