UE/Mercosul: Agricultores franceses bloqueiam depósito de petróleo e silos

Grupos de agricultores franceses, em protesto contra o acordo comercial EU/Mercosul, bloquearam hoje um depósito de petróleo em La Rochelle, no oeste da França, e silos de cereais em Bayonne, no sudoeste do país, anunciaram os sindicatos.

Enquanto as ações dos agricultores se multiplicavam no fim de semana na França, contra a assinatura deste acordo comercial entre a União Europeia e os países sul-americanos do Mercosul, particularmente na rodovia A1 ao sul de Lille, no norte da França, o dia de hoje começou com dois bloqueios em portos no sudoeste do país.

Segundo um fotógrafo da agência de notícias AFP, foi erguida uma barricada de fardos de palha em frente às instalações petrolíferas no porto industrial de La Pallice, perto de La Rochelle, com cerca de 30 tratores e 60 manifestantes convocados pela Coordenação Rural local.

Outros manifestantes anunciaram que iam bloquear a fábrica de processamento de grãos Maïsica no porto de Bayonne.

"Cerca de 30 tratores estão a bloquear as entradas. Os ativistas estão a chegar ao local", escreveu o sindicato agrícola Modef.

Já na rodovia A63, próxima a Bayonne, uma estrada importante entre a França e a Espanha, uma centena de agricultores que ocupava este local desde sexta-feira suspendeu o bloqueio durante a noite após negociações com as autoridades locais.

Além da França, têm ocorrido manifestações na Itália, Polónia e Irlanda em protesto contra a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), que criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores.

No norte da França, a Coordenação Rural pretendia, na noite de domingo, manter "pelo menos até quarta-feira" o bloqueio rodoviário que dezenas de agricultores montaram na rodovia A1, no sentido Lille-Paris, considerada pela concessionária Sanef como "a estrada mais movimentada da França", disse à AFP Damien Salomon, copresidente da Coordenação Rural local.

Essa mobilização agrícola em larga escala, iniciada no mês passado em protesto contra a gestão da dermatite nodular contagiosa bovina (DNCB) pelo governo, ganhou força com a aprovação, na sexta-feira, do acordo com o Mercosul pela União Europeia, que será assinado no sábado, no Paraguai.

Os críticos deste acordo argumentam que o tratado prejudicará a agricultura europeia com a importação de produtos mais baratos da América Latina, que nem sempre atendem aos padrões europeus devido à insuficiência de controlos.

