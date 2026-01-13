Leão XIV visitará Angola

​O núncio apostólico em Angola anunciou hoje uma visita do Papa Leão XIV ao país, estando o programa e a data ainda a ser acertados com as autoridades angolanas.

O anúncio foi feito, em Luanda, por Kryspin Dubiel, que adiantou que o Papa tem intenção de visitar o continente africano numa deslocação que inclui Angola, tendo aceitado o convite do episcopado angolano e do Presidente angolano, João Lourenço.

"Neste momento estamos na fase de preparação do plano e do programa da visita do Papa Leão XIV a África (…) por agora não temos ainda os detalhes sobre a data exacta e o programa, mas serão comunicados logo que estejam definidos”, disse o núncio apostólico, convidando todos os cidadãos angolanos a preparar-se para este acontecimento de grande importância.

“Espero que a visita do Santo Padre seja a ocasião para redescobrir os valores que modelaram o povo angolano e que esses valores possam ser partilhados com as diversas comunidades que vivem e trabalham no mundo”, acrescentou.

O arcebispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, José Manuel Ibamba, convidou também os angolanos a envolverem-se nas comissões que serão criadas “para que cada uma dessas comissões possa dar o melhor de si na preparação, na projecção e na concretização de tudo aquilo que for incumbido como tarefa e trabalho” e agradeceu ao Papa por ter aceitado o convite.

O arcebispo de Luanda, Filomeno Vieira Dias, ressaltou que este é um “momento de grande conforto humano e espiritual” que acontece num período particular da história do cristianismo e no ano em que se celebra “o grande jubileu desta Luanda, 450 anos por cidade, 450 anos celebrando a fé”.

O prelado salientou que a visita põe Angola no itinerário da evangelização e da universalidade, agradecendo também ao Governo de Angola que "abriu as portas" e pensou nesta visita com as entidades religiosas.



Foto: Edgar Beltrán / The Pillar/Wikimedia. This file is licensed under the Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International license.