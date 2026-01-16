Mayor de Los Angeles denuncia novas rusgas de imigração. "Preocupante"

A mayor de Los Angeles, Karen Bass, denunciou o surgimento de novas rusgas do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) após a decisão do conselho da cidade de limitar o acesso da agência a territórios detidos pelo condado.

"Estou profundamente alarmada com os múltiplos relatos de atividades de fiscalização da imigração federal no Fashion District, uma das primeiras áreas visadas pelo ICE quando a administração Trump iniciou as suas rusgas imprudentes e perigosas em Los Angeles durante o verão", afirmou a mayor democrata, em nota enviada às redações.

"Esta demonstração de força por parte do ICE é particularmente preocupante tendo em conta a recente escalada da violência e das ações do ICE em várias cidades americanas, incluindo as mortes a tiro de Keith Porter Jr. por um agente do ICE fora de serviço na véspera de Ano Novo aqui em Los Angeles e de Renee Nicole Good em Minneapolis."

Os relatos do regresso do ICE a uma zona muito frequentada por imigrantes na baixa de Los Angeles acontecem dois dias depois de o conselho da cidade ter aprovado uma resolução para impedir que a agência federal entre em propriedades detidas pelo condado de LA.

Segundo a supervisora do terceiro distrito, Lindsey Horvath, a moção estabelece as propriedades do condado como zonas "livres de Imigração e Alfândega dos EUA", proibindo os agentes de se reunirem, processarem informações ou operarem nessas áreas.

"Igualmente preocupantes são as ameaças do presidente de invocar a Lei da Insurreição, o que implicaria a intervenção militar nas nossas cidades", apontou Karen Bass.

O presidente ameaçou invocar a legislação federal esta quinta-feira, de forma a justificar o envio de tropas para Minneapolis numa altura de muitos protestos contra a morte de Renee Good e a ação do ICE naquela cidade.

"Esta campanha deliberada de medo e intimidação por parte da administração é inaceitável", acusou a mayor Karen Bass, afirmando que as táticas "não tornam ninguém mais seguro" e "semeiam o terror" nas comunidades.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou a 9 de janeiro que as autoridades detiveram e deportaram 650 mil imigrantes no último ano, e que cerca de dois milhões abandonaram o país voluntariamente em autodeportação.

Na próxima terça-feira, 20 de Janeiro, estão marcadas por todo o país marchas contra a administração e contra o ICE, no dia em que se assinala um ano desde a tomada de posse de Donald Trump.

Foto: depositphotos