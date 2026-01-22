Regime e oposição da Venezuela unidos para "fazer avançar" o país

O ministro da Administração Interna venezuelano declarou hoje existir unidade entre os apoiantes do regime do deposto presidente Nicolás Maduro e os opositores para "fazer avançar" o país sul-americano, que "todos amam".

Durante um programa televisivo que protagoniza, Diosdado Cabello defendeu que há uma "firme rejeição ao que aconteceu", no início de janeiro, quando forças armadas dos Estados Unidos capturaram Maduro e a mulher, Cilia Flores.

"Nós conhecemo-los e sabemos quem são", esclareceu o governante e secretário-geral do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), sublinhando que só há um caminho a seguir: "permanecermos unidos".

Para Cabello, "aqueles venezuelanos que vivem no estrangeiro e pediram o bombardeamento da Venezuela não se importam com suas famílias ou com os seus filhos, são desprezíveis".

O povo venezuelano "está a recuperar, gradualmente, do ataque dos EUA e do sequestro de Maduro e da mulher", disse o responsável.

Cabello admitiu que a intervenção norte-americana foi "um duro golpe para o país", inclusivamente "para as pessoas que nada têm a ver com a Revolução Bolivariana".

O ministro condenou também as "campanhas mediáticas que visam gerar desinformação e divisão", já que procuram "repetir mentiras" e "têm como único propósito semear a discórdia entre a população venezuelana".

