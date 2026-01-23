Presidente do Conselho Europeu diz ter "sérias dúvidas" sobre Conselho de Paz proposto por Trump

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse hoje ter "sérias dúvidas" quanto ao Conselho de Paz proposto por Donald Trump, durante uma conferência de imprensa de apresentação das conclusões da cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu disse hoje ter "sérias dúvidas" quanto ao Conselho de Paz proposto por Donald Trump, mas manifestou disponibilidade para trabalhar com os Estados Unidos se o intuito for que sirva de administração transitória em Gaza.

"Temos sérias dúvidas quanto a vários elementos da Carta do Conselho da Paz, relacionadas com o seu âmbito, a sua governação e a sua compatibilidade com a Carta das Nações Unidas", afirmou António Costa em conferência de imprensa de apresentação das conclusões da cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Costa referiu, contudo, que a União Europeia (UE) está pronta "para trabalhar em conjunto com os Estados Unidos na implementação" do plano de paz para a Faixa de Gaza, "com um Conselho de Paz a desempenhar a sua missão como administração transitória, em conformidade com a resolução 2803 do Conselho de Segurança das Nações Unidas".