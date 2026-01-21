Gronelândia. Costa diz que UE "está pronta para se defender"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou hoje que os princípios e a proteção da União Europeia (UE) "estão a ser postos à prova" pelos Estados Unidos, mas prometeu resposta a "qualquer forma coerção" sobre a Gronelândia.

"Considerados em conjunto, os desafios geopolíticos que a Europa enfrenta parecem, por vezes, avassaladores [...], mas a UE sairá desta situação mais forte, mais resiliente e mais soberana. Para que isso aconteça, a nossa resposta deve ter três componentes: uma Europa de princípios, uma Europa de proteção e uma Europa de prosperidade - três dimensões [que] estão a ser postas à prova no momento atual das relações transatlânticas", disse António Costa, intervindo num debate no Parlamento Europeu.

O antigo primeiro-ministro português vincou que a UE "está pronta para se defender [...] contra qualquer forma de coerção" e tem "o poder e os instrumentos para o fazer".