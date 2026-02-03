Espanha confirma recorde de 96,77 milhões de turistas em 2025

Espanha recebeu 96,77 milhões de turistas em 2025, mais 3,21% do que em 2024 e um recorde nos registos do país, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

Os gastos dos turistas no ano passado em Espanha subiram 6,8% e ascenderam a 134.712 milhões de euros, número que é também o mais elevado de sempre, segundo os dados do INE.

Entraram em Espanha no ano passado 96.770.515 turistas estrangeiros, com os principais países de origem a serem, de novo, Reino Unido (11,1 milhões, mais 3,7% do que em 2024), França (12,8 milhões, menos 1%) e Alemanha (12 milhões, mais 0.6%).

Os turistas portugueses em Espanha foram 3.371.756, mais 13% do que em 2024, segundo os dados publicados hoje pelo INE.

O INE confirmou hoje uma estimativa que tinha sido avançada pelo Governo de Espanha em 15 de janeiro, segundo a qual o número de turistas no ano passado no país tinha aumentado para perto de 97 milhões de pessoas, com gastos de cerca de 135.000 milhões de euros.

O ministro da Indústria e Turismo, Jordi Hereu, destacou nesse dia que os gastos dos turistas crescem mais do que o número de visitantes e considerou que o setor continua a expandir-se "mas ao ritmo e maneira desejáveis para o modelo de tripla sustentabilidade económica, social e ambiental".

"A qualidade sobrepõe-se à quantidade", afirmou, destacando os bons números, "apesar de uma geopolítica complexa".

Segundo Jordi Hereu, o turismo espanhol está a crescer de forma menos sazonal, "com mais e melhores produtos, desconcentrando os destinos e diversificando os mercados e as origens".

Espanha é atualmente o segundo maior destino turístico do mundo, a seguir a França, que recebeu 100 milhões de turistas em 2024, segundo os dados oficiais mais recentes.

O turismo representou 12,6% do Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha em 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, e dava trabalho a mais de 2,7 milhões de pessoas em Espanha no final de 2025, mais 2,4% do que um ano antes, disse o ministro Jordi Hereu.

O impacto do turismo de massas, sobretudo os efeitos que tem no encarecimento da habitação, têm motivado protestos nos últimos dois anos em regiões e cidades espanholas como as Canárias, as Baleares, Barcelona ou Málaga.

Foto: depositphotos