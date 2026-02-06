Noruega investiga relações de ex-primeiro-ministro Jagland com Epstein

A justiça norueguesa abriu hoje uma investigação por corrupção ao antigo primeiro-ministro e antigo presidente do comité Nobel da Paz Thorbjorn Jagland devido aos contactos com o pedófilo Jeffrey Epstein, anunciou hoje o Ministério Público.

"Acreditamos que existem motivos razoáveis para a investigação", assinalou num comunicado o diretor da unidade de crimes económicos do Ministério Público (Okakrim), Pal K. Lonseth, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Lonseth assinalou que Jagland "ocupou as posições de líder do Comité Nobel e de secretário-geral do Conselho da Europa durante o período abrangido pelos documentos revelados".

Jagland, 75 anos, foi líder do Partido Trabalhista (1992-2002), primeiro-ministro (1996-1997), ministro dos Negócios Estrangeiros (2000-2001), presidente do parlamento (2005-2009), presidente do Comité Nobel Norueguês (2009-2015) e presidente do Conselho da Europa (2009-2019), entre outros cargos.

Os documentos, divulgados pelas autoridades dos Estados Unidos, resultam da investigação ao financeiro norte-americano Jeffrey Epstein, condenado em 2008 por crimes sexuais envolvendo uma menor.

Epstein cometeu suicídio numa cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações federais nos Estados Unidos de ter abusado sexualmente de dezenas de mulheres.

Segundo os documentos divulgados na semana passada, Epstein e Jagland mantiveram contactos entre 2016 e 2018, e discutiram um investimento imobiliário conjunto.

O político norueguês chegou a planear uma viagem à ilha do milionário nas Caraíbas, que acabou por não se realizar, ainda de acordo com os documentos.

Jagland, que já no passado tinha reconhecido a relação com Epstein, embora não de forma tão extensa nem prolongada, admitiu há dias o "erro de julgamento".

Segundo referiu então, os contactos não estavam relacionados com a vida privada do milionário condenado por pedofilia.

A justiça norueguesa vai investigar se Jagland recebeu "presentes, viagens e empréstimos" devido às funções.

Anunciou também que pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que levantasse a imunidade que Jagland detém como antigo líder de uma organização internacional.

O ministro Espen Barth Eide confirmou já que o Governo vai aceder ao pedido e propor ao Comité de Ministros do Conselho da Europa a revogação da imunidade de Jagland.

"É fundamental que os factos deste caso sejam esclarecidos", disse o chefe da diplomacia num comunicado citado pela televisão britânica BBC.

Eide acrescentou que a transparência é prioritária face à gravidade das suspeitas de "corrupção agravada".

O advogado de Jagland, Anders Brosveet, reagiu ao anúncio do diretor da Okakrim afirmando que o ex-primeiro-ministro está tranquilo e vai colaborar na investigação.

"É bom para Jagland receber um esclarecimento oficial da Okokrim, em vez de ter toda a imprensa a conduzir as próprias pequenas investigações privadas", disse Brosveet à agência France-Presse (AFP).

O Fórum Económico Mundial abriu na quinta-feira uma investigação independente aos contactos que o seu presidente e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês Borge Brende manteve com Epstein.

O antigo ministro e diplomata n Terje Rod-Larsen e a mulher, a ex-embaixadora Mona Juul, também aparecem mencionados nos documentos de Epstein.

O Partido do Progresso, principal força da oposição, propôs a criação de uma comissão independente para investigar o Ministério dos Negócios Estrangeiros devido aos contactos de vários diplomatas noruegueses com Epstein.

A proposta foi rejeitada pelo primeiro-ministro trabalhista, Jonas Gahr Store, cujo partido governa sozinho em minoria.

Vários partidos apoiaram a ideia da comissão, embora não tenha sido especificado se seriam incluídos os contactos com Epstein da princesa Mette-Marit, casada com o herdeiro do trono, Haakon.

A princesa pediu desculpa esta semana ao saber-se que a relação com o milionário foi mais estreita e prolongada do que tinha admitido inicialmente.

Foto: depositphotos