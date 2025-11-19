Sudão: Cerca 825 mil crianças podem sofrer de desnutrição grave este ano

A Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou hoje que cerca de 825 mil crianças podem sofrer de desnutrição grave este ano no Sudão, país devastado por quase três anos de guerra civil.

"Nenhuma criança no planeta está a sofrer como as do Sudão, situadas no epicentro da maior catástrofe humanitária do mundo atual", referiu em conferência de imprensa o porta-voz da Unicef.

Ricardo Pires lembrou que no último relatório das Nações Unidas sobre a situação alimentar no Sudão, publicado na sexta-feira, verificaram-se níveis de fome em mais da metade das crianças da localidade de Um Baru, no estado de Darfur do Norte.

Também foram detetados níveis elevados nas vizinhas Kernoi (34%) e Al-Tina (20%), locais para onde fugiram alguns dos habitantes da capital regional, Al-Fashir, desde a sua tomada pelas forças paramilitares de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) no final de outubro, após um ano e meio de cerco.

"Desde a queda de Al-Fashir, cerca de 127.000 pessoas fugiram desesperadamente para essas áreas, onde o conflito se alastrou, e muitas crianças estão presas naquela que pode ser a última batalha pelo controlo de Darfur", sublinhou Pires.

O porta voz da Unicef acrescentou que os agentes humanitários conseguiram levar alguma ajuda a essas populações, localizadas perto da fronteira com o Chade, mas, por exemplo, em Um Baru, só conseguiram chegar a um quarto das crianças com desnutrição grave, uma percentagem que cai para 14% em Kernoi.

"As crianças não estão apenas com fome. Quase metade das crianças de Al-Tina adoeceram nas últimas duas semanas, com febre, diarreia ou infeções respiratórias, numa zona com baixas taxas de vacinação, água insalubre e um sistema de saúde colapsado", alertou.

Em entrevista à Lusa, em 02 de fevereiro, a diretora de comunicação da Unicef no Sudão, Eva Hinds, alertou que cerca de 17,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária no Sudão.

Eva Hinds explicou à Lusa que milhões de crianças "viram coisas que nenhuma criança deveria ver. Muitas testemunharam pessoas a serem mortas ou gravemente feridas à sua frente. Isso é profundamente traumatizante e deixa marcas que levarão muito tempo a sarar".

Desde 15 de abril de 2023, o Sudão está mergulhado numa guerra devastadora entre o exército e as RSF, que provocou a maior crise humanitária do mundo com cerca de 34 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda, das quais 17,3 milhões são crianças.

No auge dos combates, cerca de 14 milhões de pessoas foram forçadas a fugir, tanto no interior do país como para o estrangeiro.

A guerra no Sudão já causou a morte de dezenas de milhares de pessoas --- algumas estimativas apontam para mais de 150.000.

Segundo os últimos dados do Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar, um organismo da ONU com sede em Roma, mais de 21 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar grave, e dois terços da população necessitam urgentemente de ajuda.

