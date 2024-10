1,4 milhões de vacinas contra a cólera chegam ao Sudão

​O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) fretou um avião que chegou este sábado de manhã à cidade de Port Sudan com 1,4 milhões de doses de vacinas orais contra a cólera para reforçar os esforços de protecção das crianças do surto daquela doença que actualmente afecta o país.

De Julho até à data, foram notificados mais de 18 mil casos e 550 mortes em dez estados sudaneses, além de surtos de outras doenças. A agência infantil solicita recursos para prevenir a fome e surtos de doenças nos próximos seis meses.

O novo lote de vacinas soma-se às 404 mil doses que a UNICEF entregou ao Sudão no mês passado e será utilizada nas campanhas de imunização em curso.

A meta é vacinar 1,81 milhões de pessoas contra a cólera nos estados mais afectados: Gedaref, Kassala e Rio Nilo.

No meio da guerra que assola o Sudão há mais de um ano, a UNICEF indica que, além da cólera, estão a ser registados surtos simultâneos de outras doenças - como a dengue, a malária e o sarampo, em pelo menos doze dos 18 estados do país.

No início da semana passada , a agência da ONU entregou quase 190 mil doses de vacinas contra a malária ao país para ajudar a proteger as crianças da doença.

O representante da UNICEF no Sudão alerta que depois da guerra, do deslocamento e da fome , “o impacto destas epidemias poderá ser catastrófico para as crianças”.

“Disponibilizar vacinas às autoridades de saúde sudanesas e às comunidades em maior risco é essencial para impedir a propagação destas doenças mortais”, enfatiza Sheldon Yett.

Os surtos de doenças estão a levar o já frágil sistema de saúde do Sudão ao ponto do colapso e a exacerbar as deficiências nas infra-estruturas de saneamento e higiene.

A UNICEF destaca que o acesso limitado à água potável e ao saneamento adequado, especialmente em locais e campos de deslocados sobrelotados, aumenta o risco de transmissão. As crianças que nunca foram vacinadas e as que sofrem de desnutrição estão especialmente em risco.

“Precisamos que todos trabalhem agora para expandir a nossa resposta, parar o surto de cólera e outras doenças e proteger as crianças mais vulneráveis”, diz Yett.

O Fundo para a Criança pede à comunidade doadora recursos de 40 milhões de dólares para reforçar os esforços para prevenir a fome e surtos de doenças nos próximos seis meses.