IA não pode usar conteúdos sem autorização, diz CLABE

O presidente do CLABE, maior associação de editores de imprensa em Espanha, advertiu hoje que a IA não pode ser desenvolvida à custa dos detentores de direitos de autor, usando conteúdos para treinar modelos sem autorização.

Arsenio Escolar falava em Logroño, Espanha, na abertura do 20.º Congresso de Editores "A Inteligência da Linguagem", onde cerca de 150 editores e jornalistas estarão reunidos em La Rioja até sexta-feira para refletir sobre o papel do espanhol na revolução digital dos media.

O Club Abierto de Editores (CLABE) conta com 225 grupos empresariais associados, que publicam 1.500 títulos diferentes de todos os tipos, tamanhos e formatos, com conteúdos especializados e de nicho.

Estas publicações funcionam por subscrição, paga ou gratuita, e estão disponíveis tanto em formato impresso como digital, observou Escolar.

Em declarações à imprensa antes do início do congresso, o responsável realçou que o CLABE representa perfeitamente a diversidade dos media em Espanha, que, depois de enfrentarem um desafio inicial há 30 anos com o aparecimento da Internet, precisam agora de se adaptar ao "novo mundo" com a chegada da inteligência artificial (IA).

O responsável salientou que o desafio para os media será adaptar-se ao novo ambiente criado pela IA mas, caso não se adapte, não conseguirá sobreviver.

Além disso, Arsenio Escolar referiu que o crescimento da desinformação e das 'fake news' aumentou com as novas tecnologias baseadas em IA, que permitem que qualquer pessoa possa fazer passar uma foto manipulada como se fosse real.

No entanto, realçou que "a inteligência artificial nunca superará a inteligência humana, porque a criatividade e o talento são insubstituíveis".

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