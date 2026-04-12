Papa Leão XIV chega hoje a Luanda para visita de três dias

O Papa Leão XIV chega hoje a Angola para uma visita de três dias, inserida na sua primeira deslocação a África, iniciada segunda-feira na Argélia, com passagem pelos Camarões e que termina dia 23 na Guiné Equatorial.

Para Angola, Leão XIV escolheu o lema "Peregrino da Esperança, da Reconciliação e da Paz".

Esperado ao princípio da tarde na capital angolana, o Papa terá encontros institucionais, uma visita de cortesia ao Presidente, João Lourenço, no Palácio Presidencial, e encontro com autoridades, perante as quais proferirá um discurso.

A noite é reservada a um encontro privado com os bispos angolanos.

No domingo, estão agendadas celebrações religiosas na Centralidade do Kilamba - grande complexo residencial inaugurado em 2011 e elevado a município em 2024, a 30 quilómetros de Luanda, e no Santuário de Nossa Senhora da Muxima (Icolo e Bengo), onde está em curso a construção de um novo templo e zonas residenciais, a 130 quilómetros da capital, numa deslocação que fará por helicóptero.

Segunda-feira, o Papa desloca-se a Saurimo, capital da Lunda Sul, no Leste de Angola e fronteira com a vizinha República Democrática do Congo, onde, nas palavras do bispo do Luena, Martin Lasarte vai encontrar uma enorme riqueza humana, linguística e natural, numa região rica em recursos, mas marcada pelo subdesenvolvimento.

No mesmo dia, Leão XIV regressa a Luanda para o último acto oficial da visita, antes da partida, na manhã de dia 21, para a Guiné Equatorial.