Dois aviões ambulância aterram na Praia para socorrer cruzeiro Hondius

Dois aviões ambulância aterraram nas últimas horas na Praia para levar para os Países Baixos três pessoas do navio Hondius, de entre sete afetadas por uma doença respiratória grave.

O transporte de emergência inclui dois tripulantes com sintomas leves, que aguardam resultados de análises ao sangue, e um passageiro assintomático, mas que partilhou cabine com uma das três vítimas mortais durante a viagem de cruzeiro que partiu da Argentina e atravessou o Atlântico Sul durante abril com 147 pessoas.

Segundo o último ponto de situação feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os sete casos identificados (incluindo as mortes), contabilizam-se cinco casos suspeitos e dois confirmados em laboratório de infeção com hantavírus.

Na Praia, a transferência das três pessoas (duas dos Países Baixos e uma do Reino Unido) “deverá ocorrer nas próximas horas através de dois aviões ambulância, em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes”, referiu Ângela Gomes, diretora-nacional de Saúde, em conferência de imprensa, ao início da noite.

A operação de transporte “está a ser preparada com a máxima segurança", referiu, reiterando que “não existe qualquer risco para a população em terra", ou seja, o risco sanitário é considerado "baixo”.

“Até ao momento, não foi registada qualquer nova ocorrência envolvendo outros ocupantes da embarcação”, que permanecem em quarentena, disse, acrescentando que, “concluído o processo, o navio deverá retomar a viagem”, em direção às ilhas Canárias ou Países Baixos.

O barco fundeou no domingo, na Praia, recebendo assistência por pessoal médico com fatos de proteção e sem nenhum desembarque, como medidas de precaução, numa operação articulada a nível internacional.

O navio de cruzeiro irá partir para as ilhas Canárias, devendo chegar dentro de três a quatro dias, segundo o Ministério da Saúde espanhol. No entanto, o "porto de chegada exato ainda não foi determinado".

O Ministério da Saúde espanhol referiu, em comunicado, que os detalhes do protocolo vão ser divulgados assim que forem definidos pela OMS e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).