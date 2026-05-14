Hungria termina estado de emergência em vigor desde crise da Covid-19

O primeiro-ministro húngaro colocou hoje fim ao estado de emergência em vigor no país desde a crise da Covid-19 e prolongado em 2022, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

"O estado de emergência de guerra na Hungria está a chegar ao fim e, com ele, pomos também fim ao regime de emergência baseado nos decretos introduzidos pelo Governo de [Viktor] Orbán há seis anos", afirmou Péter Magyar nas redes sociais.

"Estamos a regressar à normalidade", acrescentou.

O estado de emergência conferiu ao governo do ex-primeiro-ministro Viktor Orbán o poder de governar por decreto, o que lhe valeu críticas entre os parceiros europeus.

Orbán decretou estas medidas em 2020 para fazer face às consequências da pandemia da Covid-19, embora dois anos depois tenha decidido prolongar o estado de emergência devido à guerra na Ucrânia, invocando razões humanitárias e de segurança.

O último destes prolongamentos, aprovado pelo parlamento húngaro no final do ano passado, terminou na quarta-feira.

Nos últimos quatro anos, o Governo húngaro aprovou mais de 170 decretos.

Certas disposições relacionadas com os apoios ao setor agrícola, a limitação dos preços dos combustíveis e até mesmo das margens de lucro de certos produtos vão manter-se, na sequência de uma nova lei aprovada há alguns dias no parlamento.

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