Aumento de actividades militares perto de locais nucleares preocupa ONU

PorExpresso das Ilhas, Lusa,15 mai 2026 8:11

O director-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, exprimiu na quinta-feira a sua "profunda preocupação" com a "intensificação" das actividades militares nas proximidades de vários locais nucleares ucranianos, estimando que coloca "riscos significativos".

Durante as últimas 24 horas, as equipas da AIEA foram informadas "de um forte aumento da atividade (...) com mais de 160 UAV (drones) recenseados na proximidade de locais" nucleares, indicou a agência da ONU, em comunicado.

Estas atividades militares "intensificaram-se nos últimos dias, o que coloca riscos significativos para a segurança nuclear", acrescenta o texto.

A Federação Russa atacou a capital ucraniana durante horas, lançando centenas de drones e dezenas de mísseis durante um ataque mortífero, reduzindo ainda mais as esperanças de resolução de um conflito que dura há mais de quatro anos.

Editado porAndre Amaral  em  15 mai 2026 9:19

