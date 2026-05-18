Secretário do Tesouro dos EUA pede ao G7 reforço de sanções contra o Irão

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apelou hoje ao reforço do regime de sanções internacionais contra o Irão e ao endurecimento da luta contra o financiamento ilícito que sustenta a máquina militar iraniana.

À chegada à reunião do G7 de Finanças, que se realiza hoje e terça-feira em Paris, capital de França, Bessent apelou aos aliados de Washington e a toda a comunidade internacional para manterem a coordenação em matéria de sanções, visando "combater o financiamento ilícito" e redirecionar esses recursos "para o povo iraniano".

"Apelamos a todos os nossos parceiros do G7, e a todos os nossos aliados e ao resto do mundo, para que sigam o regime de sanções, de modo a que possamos combater o financiamento ilícito que alimenta a máquina militar iraniana e devolver esse dinheiro ao povo iraniano", afirmou o secretário do Tesouro dos EUA antes de se reunir com os homólogos da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão.

Bessent colocou esta questão no centro da agenda que os ministros das Finanças do G7 vão debater durante dois dias, juntamente com outros temas como a economia global, os desequilíbrios financeiros, os minerais críticos e o financiamento do terrorismo.

O secretário do Tesouro sublinhou que a reunião do G7 se realiza num momento "importante" para a economia mundial.

Na breve declaração, Bessent referiu ainda a recente visita a Pequim, na China, com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Acabo de regressar de Pequim com o Presidente Trump após uma visita muito bem-sucedida, na qual falámos de geopolítica e comércio, e os líderes passaram muito tempo juntos", assinalou, aludindo à cimeira dos chefes de Estado e altos responsáveis das duas potências mundiais.

À margem da mesma reunião, o comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, transmitiu uma mensagem tripla: manter a pressão das sanções contra a Rússia, terminar rapidamente o conflito no Irão e reforçar a cooperação internacional para corrigir os desequilíbrios económicos globais.