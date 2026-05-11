Teerão exige fim da guerra na região e desbloqueio de bens iranianos

O Irão exigiu na resposta às propostas norte-americanas o fim da guerra em toda a região, incluindo no Líbano, e o desbloqueio dos bens iranianos congelados, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

"A única coisa que exigimos foram os direitos legítimos do Irão", declarou o porta-voz do ministério, Esmail Baghai, durante a conferência de imprensa semanal em Teerão, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A declaração da diplomacia iraniana segue-se à posição do presidente norte-americano, Donald Trump, que considerou como "totalmente inaceitável" a resposta de Teerão para acabar a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

O Irão reivindica "o fim da guerra na região", o levantamento do bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos e "a libertação dos bens pertencentes ao povo iraniano, que estão injustamente bloqueados há anos", disse Baghai.