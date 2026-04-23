Ministro do Irão responsabiliza EUA pelo fracasso das negociações de paz

O ministro iraniano de Negócios Estrangeiros acusou os Estados Unidos de serem responsáveis pelo fracasso das conversações de paz no Paquistão, depois de chegar à Rússia, onde se deve encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin.

"As abordagens americanas fizeram com que o ciclo de negociações anterior, apesar dos progressos, não atingisse os seus objectivos devido às exigências excessivas", declarou Abbas Araghchi, citado pelos meios de comunicação do Estado iraniano.

O responsável também afirmou que "a segurança da passagem pelo estreito de Ormuz é uma questão mundialmente importante", enquanto os Estados Unidos e o Irão prosseguem os seus bloqueios naquele local estratégico.

O Kremlin confirmou que Vladimir Putin receberá hoje Abbas Araghchi, informou a agência de notícias estatal TASS, citando o porta-voz russo, Dmitry Peskov.

Por seu lado, o embaixador do Irão na Rússia, Kazem Jalali, escreveu na rede social X que o Irão e a Rússia formam "uma frente unida" contra as "forças hegemónicas globais" que se opõem aos países que aspiram "a um mundo livre do unilateralismo e da dominação ocidental".

Após o adiamento das negociações do Irão com os Estados Unidos, os preços do petróleo voltaram a subir na Ásia, impulsionados pela persistente incerteza no Médio Oriente, após o cancelamento das novas negociações e no meio de uma quase paralisação do estreito de Ormuz.

Por volta das 07:30 (hora de Lisboa), o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho, a referência dos EUA, subiu 1,96%, para 96,25 dólares/barril. O petróleo bruto Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo mês, a referência do mercado global, subiu 2,16%, para 107,60 dólares/barril.

Na ausência de encontros com emissários americanos, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano está a intensificar os contactos, centrados na diplomacia paquistanesa, que atua como mediadora junto a Washington.

Na sexta-feira, em Islamabad, Araghchi reuniu-se com o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, e com o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, antes de viajar para Omã, onde se encontrou com o sultão Haitham bin Tariq.

"Como únicos países que fazem fronteira com o estreito de Ormuz, concentramos os nossos esforços para garantir uma passagem segura, no interesse de todos os nossos estimados vizinhos e do mundo inteiro", escreveu Araghchi na rede social X, após o encontro com o Sultão de Omã.

O governante também conversou por telefone com seu homólogo turco, Hakan Fidan, antes de regressar ao Paquistão e, em seguida, viajar para a Rússia.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, Teerão enviou "mensagens escritas" via Paquistão a Washington, traçando as suas "linhas vermelhas" referentes ao seu programa nuclear e ao Estreito de Ormuz.