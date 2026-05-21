Surtos de peste suína aumentam 76% em porcos na União Europeia em 2025

Os surtos de peste suína africana aumentaram, na União Europeia (UE), 76% nos porcos e 44% nos javalis no ano passado, indicou hoje a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

Em 2025, registaram-se 585 surtos entre suínos e 11.036 nos javalis.

A grande maioria (91%) dos surtos ocorreu em explorações com menos de 100 suínos.

Apesar do aumento, o número manteve-se abaixo dos níveis registados entre 2018 e 2023, com exceção de 2022.

A Polónia foi responsável por 31% dos surtos.

O número de Estados-membros afetados subiu para 14, após a doença ter reaparecido no ano passado em Espanha, 31 anos depois.

Em 2025, a UE recolheu para análise mais de 518.000 amostras de suínos domésticos e 618.000 de javalis.

Foto: dpeositphotos