ONU reforça dever legal dos Estados no combate às alterações climáticas

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que endossa o parecer consultivo histórico do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), segundo o qual os Estados têm uma obrigação legal de proteger o ambiente contra os impactos das emissões de gases com efeito de estufa.

O documento reafirma que o combate à crise climática não é apenas uma opção política ou um compromisso voluntário dos governos, mas sim um dever jurídico ao abrigo do direito internacional. Esta interpretação reforça a ideia de que a inacção climática pode ter consequências legais para os Estados.

O parecer do TIJ, agora politicamente endossado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, estabelece que os governos têm responsabilidades claras na prevenção de danos ambientais significativos, incluindo aqueles associados ao aquecimento global. Embora se trate de um parecer consultivo, ou seja, não vinculativo como uma sentença judicial, o seu impacto é considerado significativo no plano jurídico e político internacional.

Na prática, esta posição pode influenciar tribunais nacionais e internacionais, reforçar processos judiciais relacionados com o clima e moldar futuras negociações multilaterais. Especialistas apontam que o entendimento do direito internacional está a evoluir no sentido de reconhecer a protecção climática como uma obrigação estatal mais robusta e exigível.

A decisão surge num contexto de crescente pressão global para acelerar a acção climática e cumprir metas estabelecidas no Acordo de Paris, que procura limitar o aumento da temperatura média global e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Para países vulneráveis às alterações climáticas, como pequenos Estados insulares, esta evolução jurídica é particularmente relevante. Na prática, pode abrir espaço para uma maior responsabilização dos grandes emissores e para reforçar reivindicações de financiamento climático e compensação por perdas e danos.

A resolução agora aprovada pela Assembleia Geral reforça, assim, a tendência de judicialização da crise climática, ao consolidar a ideia de que a protecção do clima deixou de ser apenas uma escolha política e passou a integrar o núcleo das obrigações legais dos Estados no sistema internacional.