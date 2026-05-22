União Europeia e México tentam hoje chegar a acordo político e comercial

Onze anos depois da última cimeira de alto nível entre as duas partes, em junho de 2015 em Bruxelas, a UE e o México voltam a reunir-se hoje na Cidade do México, com o objetivo de mostrar o seu compromisso com o comércio livre e o multilateralismo num contexto de crescentes tensões geopolíticas.
Nesta que é a oitava cimeira UE-México, a UE estará representada pelos presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enquanto pelo México estará a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.
Em cima da mesa estará a assinatura de um vasto acordo político e comercial, intitulado Acordo Global Modernizado, que atualiza a última parceria entre os dois blocos, de 1997, e cobre um amplo leque de setores, que vão do comércio à segurança, passando pela imigração, ambiente, transição digital ou direitos humanos.
"Temos de ver este acordo como passar de um carro antigo e pequeno - o acordo global tinha sido acordado em 1997 - a um carro maior e mais moderno, que nos dá mais capacidades e melhores ferramentas para levarmos esta relação ainda mais longe", resumiu um responsável europeu.
A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, já afirmou que o país centro-americano quer abrir "novos horizontes" comerciais com o novo acordo com a UE.
Este acordo irá incluir, na vertente comercial, a eliminação de praticamente todas as tarifas entre as duas partes, incluindo em setores como a agricultura ou as chamadas matérias-primas críticas, essenciais para a transição energética e digital.
Fontes europeias destacam a importância desse acordo para a UE que, numa altura em que vê os Estados Unidos a imporem-lhe tarifas, consegue ter maior acesso à 12.ª maior economia do mundo, com reservas significativas de matérias-primas críticas, um forte potencial em termos de energias renováveis e um setor digital dinâmico.