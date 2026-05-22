União Europeia e México tentam hoje chegar a acordo político e comercial

A União Europeia (UE) e o México devem assinar hoje um vasto acordo político e comercial que elimina praticamente todas as tarifas entre os dois blocos, numa cimeira que tenciona abrir uma nova era nas relações bilaterais.

Onze anos depois da última cimeira de alto nível entre as duas partes, em junho de 2015 em Bruxelas, a UE e o México voltam a reunir-se hoje na Cidade do México, com o objetivo de mostrar o seu compromisso com o comércio livre e o multilateralismo num contexto de crescentes tensões geopolíticas.

Nesta que é a oitava cimeira UE-México, a UE estará representada pelos presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enquanto pelo México estará a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Em cima da mesa estará a assinatura de um vasto acordo político e comercial, intitulado Acordo Global Modernizado, que atualiza a última parceria entre os dois blocos, de 1997, e cobre um amplo leque de setores, que vão do comércio à segurança, passando pela imigração, ambiente, transição digital ou direitos humanos.

"Temos de ver este acordo como passar de um carro antigo e pequeno - o acordo global tinha sido acordado em 1997 - a um carro maior e mais moderno, que nos dá mais capacidades e melhores ferramentas para levarmos esta relação ainda mais longe", resumiu um responsável europeu.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, já afirmou que o país centro-americano quer abrir "novos horizontes" comerciais com o novo acordo com a UE.

Este acordo irá incluir, na vertente comercial, a eliminação de praticamente todas as tarifas entre as duas partes, incluindo em setores como a agricultura ou as chamadas matérias-primas críticas, essenciais para a transição energética e digital.

Fontes europeias destacam a importância desse acordo para a UE que, numa altura em que vê os Estados Unidos a imporem-lhe tarifas, consegue ter maior acesso à 12.ª maior economia do mundo, com reservas significativas de matérias-primas críticas, um forte potencial em termos de energias renováveis e um setor digital dinâmico.