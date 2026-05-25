Papa assume culpa histórica da Igreja na escravatura: "Não podemos negar"

O Papa pediu hoje "perdão sincero" pela demora histórica da Igreja católica em "condenar o flagelo da escravatura".

Embora alguns dos antecessores de Leão XIV tenham reconhecido a participação dos cristãos na escravatura, esta é a primeira vez que um Papa apresenta um pedido de desculpas público pelo papel direto desempenhado pela Igreja Católica enquanto instituição e também na legitimação da escravatura.

Ao longo da história, "a Sé Apostólica Romana, a pedido de soberanos, interveio em diversas ocasiões para regular e legitimar os métodos de subjugação e, em alguns casos, escravização de 'infiéis'", escreveu o Papa norte-americano na encíclica "Magnifica Humanitas" (Magnífica Humanidade), agora divulgada.

"Não podemos negar nem minimizar o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura", acrescentou.

Nesta sua primeira grande obra, dedicada em particular aos desafios éticos colocados pela inteligência artificial (AI), o Papa denunciou também "novas formas de escravatura" que operam por detrás da economia digital.

A Igreja católica "tolerou a escravatura durante muito tempo e só mais tarde passou a condená-la absolutamente", referiu, adiantando que esta é "uma ferida na memória cristã" sobre a qual o Vaticano não se pode considerar alheio.

"Por isso, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão", afirmou Leão XIV.

"É inevitável sentir uma profunda tristeza ao considerar o enorme sofrimento e a humilhação que a escravatura representou para tantas pessoas, infinitamente amadas pelo Senhor, em contraste com a sua dignidade ilimitada", observou o Papa.

O papa João Paulo II denunciou "a tragédia" numa visita que fez ao Senegal, em 1992, mas Leão XIV sublinhou que a própria Igreja tinha escravos até à Idade Média e denunciou como aconselhava os soberanos sobre como legitimar a escravização dos "infiéis".

"Foi apenas no século XIX que encontramos uma condenação formal, absoluta e universal da escravatura, particularmente com Leão XIII", lembrou.

Na encíclica, o Papa pediu também que se afaste o conceito de "guerra justa", defendido em particular pela administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, como forma de justificar um conflito, lamentando que "a humanidade esteja a resvalar para uma cultura violenta do poder".

"Hoje, mais do que nunca, importa reafirmar a necessidade de ir além da teoria da 'guerra justa', invocada com demasiada frequência para justificar qualquer guerra, sujeita ao direito à legítima defesa no seu sentido mais estrito", defendeu.

A administração Trump tem justificado repetidamente o ataque ao Irão pela necessidade de impedir o país de desenvolver armas nucleares.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, convertido ao catolicismo, invocou o argumento da "guerra justa" e avisou o Papa para "ter cuidado" com questões teológicas.

Embora a encíclica, dirigida a todos os fiéis, seja sobretudo dedicada à proteção da dignidade humana face à rápida ascensão da IA, o Papa aproveitou para reiterar a sua mensagem pacifista, que tem sido fonte de recentes tensões com Washington.