Polónia e Reino Unido assinam acordo de defesa e segurança

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o seu homólogo polaco, Donald Tusk, assinaram hoje um acordo de defesa e segurança que inclui o combate ao crime organizado e aprofundamento da cooperação com a União Europeia (UE).

"Este é um dia verdadeiramente importante para os nossos dois países. Somos aliados e amigos há muito tempo, partilhando uma visão do mundo e valores, e hoje assinamos um acordo histórico entre os nossos dois países que, na minha opinião, simboliza a natureza da nossa relação", afirmou Starmer ao receber Tusk na base militar de Northolt, nos arredores de Londres.

"Não há maior desafio para os nossos países do que a agressão russa, e vemos isso não só na Ucrânia, mas também fora dela, afetando os nossos próprios países", acrescentou.

Nos termos do acordo, as forças dos dois países vão trocar competências especializadas para orientar o desenvolvimento e a produção de armamento complexo de última geração, assegurando cadeias de produção e apoiando empregos altamente qualificados no Reino Unido e na Polónia.

Isto incluirá novas tecnologias de defesa aérea, incluindo a coprodução de mísseis de médio alcance de próxima geração.

Os dois países também vão intensificar a utilização de sistemas não tripulados para reforçar a ala oriental da NATO através de capacidades terrestres de última geração.

No âmbito desta iniciativa, as forças terrestres conjuntas vão realizar exercícios conjuntos.

Segundo o Reino Unido, a Polónia é um dos parceiros mais próximos do Reino Unido em matéria de defesa e segurança, um firme defensor da Ucrânia e um parceiro económico vital.

Starmer salientou que os desafios que a Europa enfrenta exigem uma colaboração ainda mais sólida.

"O nosso trabalho conjunto vai garantir a segurança dos nossos países nos próximos anos. Além disso, cumpre o meu compromisso de colaborar mais estreitamente com os parceiros europeus para promover a segurança e as oportunidades para os cidadãos nos nossos países e a estabilidade em todo o continente", acrescentou.

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