Roménia encerra consulado russo após queda de drone na fronteira

A Roménia declarou hoje 'persona non grata' o cônsul-geral da Rússia em Constança e ordenou o encerramento do consulado russo, após a queda de um drone que feriu duas pessoas num edifício residencial perto da fronteira com a Ucrânia.

Num comunicado divulgado 'online', o Presidente romeno, Nicu?or Dan, acusou a Rússia de "total responsabilidade por este incidente sem precedentes" e anunciou medidas diplomáticas imediatas contra Moscovo.

"O cônsul-geral da Rússia em Constança foi declarado 'persona non grata' e o consulado-geral da Rússia em Constança será encerrado", declarou o chefe de Estado.

A decisão foi anunciada horas depois de o Governo romeno ter convocado o embaixador russo para prestar esclarecimentos sobre o incidente, classificado por Bucareste como "extremamente grave".

Nicu?or Dan convocou uma reunião extraordinária do Conselho Supremo de Defesa Nacional para avaliar as implicações do incidente.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, a Presidência romena considerou que "a natureza sem precedentes deste evento exige uma resposta firme, coordenada e proporcional a nível nacional, aliado e internacional".

A Roménia, membro da NATO e da União Europeia (UE), partilha uma extensa fronteira com a Ucrânia e tem registado vários incidentes relacionados com a guerra desencadeada pela Rússia, incluindo a queda de destroços de drones em zonas próximas da fronteira.

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